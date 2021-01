Stadio – Bigon espulso, è già la seconda

Ieri durante Bologna-Milan, vinta dai rossoneri per 1-2, sono stati concessi due rigori in favore dei rossoneri. Il primo penalty è stato fallito da Ibrahimovic, ma Rebic è stato il più lesto nella ribattuta, mentre il secondo è stato trasformato da Kessié.

Proprio in occasione del secondo rigore, al minuto 9′ del secondo tempo, Bigon è diventato una furia ed è stato espulso da Doveri per proteste. Si tratta della seconda espulsione in questo campionato per il ds rossoblù che era già stato allontanato da Pasqua durante Bologna-Napoli. Un altro rosso lo aveva rimediato nel 2017 in occasione di Sampdoria-Bologna e venne espulso da Fabbri. Bigon, però, non è stato l’unico a essere stato indispettito dall’operato di Doveri. Infatti anche Fenucci e l’avvocato Bergamini hanno applaudito ironicamente dopo un fallo fischiato in favore dei rossoneri, dopo che pochi secondi prima i rossoblù ne avevano reclamato uno a loro favore.

Fonte: Stadio