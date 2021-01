Stadio – Bigon e Sabatini al lavoro per accontentare Mihajlovic

Ieri è cominciato ufficialmente il mercato di riparazione e Bigon e Sabatini lavorano per accontentare le richieste di Sinisa Mihajlovic.

Il Bologna necessita di un difensore centrale e di un attaccante e in questo mese di trattative si cercherà di fare il possibile per soddisfare le richieste del tecnico serbo, ma non sarà facile. Per il reparto arretrato si cerca un giocatore fatto e finito e che conosca già il nostro campionato e N’Koulou potrebbe essere il nome giusto. Il centrale del Torino va in scadenza a giugno, ma è facilmente immaginabile che Cairo chiederà almeno 1.5 milioni per mollarlo ora. Anche Sutalo dell’Atalanta interessa, ma la Dea è disposta a cederlo solo in prestito secco e questa soluzione non è gradita dal Bologna. Per l’attacco i nomi sono quelli di Inglese, Lammers, Pellegri e Pinamonti.

Fonte: Stadio