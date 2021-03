Stadio – Barrow, un gol per la storia

La stella del ct belga Saintfiet trascinatore con l’Angola per realizzare il grande sogno

Nella migliore, invece, il sogno diventerebbe realtà, nel caso in cui sempre oggi pomeriggio la Repubblica Democratica del Congo perdesse. Il Gambia, e il suo ct Saintfiet, si affidano a Musa Barrow, la stella di questa squadra. Musa, al pensiero di poter giocarsi la fase finale della Coppa d’Africa, è elettrizzato, come assicura chi ha parlato con lui dopo Crotone. Tutto il Bologna, e Mihajlovic, sperano che il gambiano torni felice dall’esperienza con la nazionale, ma soprattutto che torni intatto fisicamente per affrontare il rush finale di campionato. Ma guardando agli impegni più ravvicinati, il Bfc giocherà sabato sera contro l’Inter e in attacco mancherà Palacio, squalificato. Vista l’indisponibilità di Santander, Musa rimane l’unica alternativa nel ruolo di punta.