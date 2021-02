Stadio – Barrow studia da Palacio

Il Bologna, dopo Parma, guarda con ottimismo alla trasformazione di Barrow in centravanti, purché replichi i movimenti di Palacio. Oggi Stadio si focalizza sul lavoro del gambiano da prima punta.

Barrow sta crescendo e sta cominciando a fare con una certa disinvoltura e spontaneità certi movimenti. Questo sia perché nelle sue prime prove da punta centrale si è trovato di fronte tre difese forti e organizzate come Juventus, Milan e Verona, ma anche perché sembrava che dovesse pensare a quello che doveva fare ogni volta che riceveva il pallone. Barrow non sarà mai un attaccante capace di prendere la palla da un lancio lungo e far salire la squadra e per questo motivo deve imparare da Palacio e dai suoi movimenti. Il Trenza è irraggiungibile, ma Barrow ci lavora e nelle corde ha sicuramente più gol dell’argentino e questo Mihajlovic lo sa.