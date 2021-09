Stadio – Barrow, sfida totale

Per Musa Barrow sarà un anno importante

Sarà una stagione importante per Musa, chiamato con i suoi gol a fornire il tanto atteso salto di qualità al Bologna. Ovviamente giocando a fianco di Marko Arnautovic, che potrà aprire spazi per Musa e Orso. Il peggio per il gambiano è passato con il Covid avuto prima del ritiro e una condizione precaria e che sta recuperando in vista di Verona. E' lì che Musa si candida ad una maglia da titolare dopo aver perso appeal a Bergamo, panchina, e mostrato pochissimo contro la Salernitana. Per Barrow è sfida totale, Sinisa vuole che sprigioni la sua energia per una stagione di alto livello.