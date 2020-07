Stadio – Barrow, il jolly d’attacco che sa esaltarsi

Il grande jolly di Sinisa Mihajlovic ha un nome e un cognome: Musa Barrow.

Il gambiano del Bologna è ormai un tuttofare dell’attacco, Sinisa Mihajlovic può utilizzarlo su più ruoli e in alternativa a Rodrigo Palacio. L’ex Atalanta può infatti giocare centravanti per far riposare l’argentino oppure esterno d’attacco al posto di Sansone. Musa è un jolly, ma sul ruolo di prima punta Mihajlovic ci sta ancora lavorando e fino adesso sta rendendo meglio da esterno. Con Palacio che si muove sul fronte e libera spazi, Barrow può trovare le sue incursioni verso la porta partendo largo a sinistra dove al momento risulta più incisivo e ficcante: per lui un gol ogni 144 minuti giocati col Bologna.