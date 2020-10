Stadio – Barrow, il Bologna ha bisogno di te

Un inizio di campionato difficile e inaspettato per Barrow. Il gambiano non si è ancora sbloccato in campionato ed è lontano dal rendimento del campionato scorso, cosa normale dato che siamo ancora all’inizio. A causa del colpo subito al piede contro il Benevento è stato costretto a rinunciare alla convocazione in nazionale e per un calciatore si tratta di un dispiacere senza limiti. Per il Bologna, però, è meglio così dato che non si trattava di un infortunio grave e quindi il giocatore è già a disposizione di Mihajlovic. Infatti, quando un giocatore va con la propria nazionale non si sa mai come torna dal punto di vista fisico, a causa dei viaggi lunghi e degli allenamenti non fatti nel migliore dei modi visti gli impegni ravvicinati. Anche per Barrow essere rimasto a Casteldebole può avere riscontri positivi, perchè gli ha permesso di rimanere a lavorare con una parte del gruppo in vista del match con il Sassuolo. La speranza è che possa ritrovare una condizione ottimale e tornare ad essere devastante come ha fatto vedere da gennaio in poi, segnando 9 gol. Nell’attacco rossoblù, Barrow è che quello che ha le potenzialità più alte per terminare il campionato in doppia cifra. Il Bologna lo aspetta.

Fonte: Stadio