Stadio – Barrow è pronto

Il covid ormai è solo un brutto ricordo e Musa vuole riprendersi il Bologna.

Musa non ha gradito la sostituzione contro il Genoa, tanto da non salutare il compagno Vignato al momento della sostituzione. Il gambiano era ancora una volta arrabbiato e deluso per non aver aiutato la squadra come avrebbe voluto. A fine partita le scuse e un abbraccio con Vignato. Sinisa è convinto che tornerà a essere presto protagonista: “Vedrete che farà grandi cose con Arnautovic, tenendo presente come le loro caratteristiche si sposino alla grande”. È doveroso ricordare però che Musa non ha passato un’estate serena avendo contratto il covid. Ha sofferto sia fisicamente sia psicologicamente dovendo anche saltare il ritiro della squadra a Pinzolo. Barrow inoltre ha vissuto la grande preoccupazione per le condizioni fisiche di suo cugino: infatti di ritorno dal Gambia anch’esso era risultato positivo e costretto ad un ricovero per quasi un mese in terapia intensiva.