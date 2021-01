Stadio – Barrow e Orsolini da ritrovare

Chi sta mancando tanto al Bologna sono Orsolini e Barrow, molto lontani dal loro reale rendimento.

Inutile nascondere che se torneranno a essere quelli che erano, la squadra si metterà alle spalle le ansie e le difficoltà attuali. I due esterni rossoblù stanno attraversano un periodo complicato, faticano e il Bologna sente la loro mancanza. Sono importanti per questa squadra perché hanno la capacità di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Inoltre entrambi hanno nelle corde la possibilità di segnare una decina di gol, ma solo se stanno bene sul piano fisico e mentale. Se Orsolini vorrà avere una chance di essere convocato per gli Europei, dovrà tornare a essere quello di un tempo. Il Bologna ha bisogno delle sue ali per tornare a volare.

Fonte: Stadio