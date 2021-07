Stadio – Bardi, la sua sfida è la conferma

L'ex Frosinone ha firmato fino al 2022 pur di venire a Bologna

Francesco Bardi è partito come uno dei portieri più promettenti del calcio italiano, ora a 29 anni deve conquistarsi la riconferma a Bologna .

L'ex Frosinone ha infatti firmato un contratto annuale, che scade nel 2022, sarà il vice di Skorupski. E pensare che la sua carriera era iniziata esordendo in A con il Livorno quando aveva appena compiuto 18 anni. Poi qualcosa si è inceppato, e Bardi non ha rispettato le aspettative che aveva da ragazzino. Ora lo attende una nuova sfida, e lui è pronto per conquistare Mihajlovic, la società, i tifosi e la riconferma.