Stadio – Ballottaggio Palacio-Sansone per completare l’attacco

Dopo una pausa, oggi riprendono gli allenamenti in casa Bologna, con Mihajlovic che comincerà a pensare all’undici da schierare contro il Lecce. Confermato l’esito degli esami di Tomiyasu, out per il resto della stagione, l’allenatore serbo si ritroverà con gli uomini contati in difesa: a sinistra il ritorno di Dijks dal primo minuto, al fianco delle scelte obbligate Denswil, Danilo e Mbaye. Per il centrale brasiliano sarà necessaria una partita di particolare attenzione vista la diffida, un nuovo giallo costringerebbe infatti a puntare sul giovane Corbo per i prossimi impegni.

Diverso invece il discorso per il centrocampo. Dominguez, Medel, Poli e Svanberg sono tutti arruolabili e si giocheranno le due maglie da titolare in mezzo al campo. In avanti confermati Soriano e Barrow. A destra c’è il probabile rientro di Orsolini dal primo minuto, mentre a destra è corsa a due tra Palacio e Sansone.