Stadio – Baldursson in campo mezz’ora contro il Messico

Il centrocampista rossoblù è subentrato al 60' ieri con la sua Islanda

I sudamericani hanno poi ribaltato la gara, vincendo 2-1, ma restano minuti da aggiungere all'esperienza del mediano rossoblù con la nazionale islandese. Oggi toccherà alla Polonia Under 19 di Urbanski, mentre i più grandi scenderanno in campo domani contro la Russia. Non dovrebbe giocare titolare Skorupski. Chance invece dal primo minuto per Antov con la sua Bulgaria. Mercoledì scenderà in campo Skov Olsen con la Danimarca contro la Germania, mentre giovedì notte ci sarà Dominguez contro Medel, in Argentina-Cile. Venerdì ci sarà l'Albania di Molla, mentre sabato giocheranno Barrow e Juwara con il Gambia. Vignato, infine, è stato convocato dall'Italia Under 20.