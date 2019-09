Stadio – Attaccanti poco incisivi solo 1 gol in 6 partite

Che l’attaccante da 20 gol a stagione non ci fosse lo si sapeva già. Ma che la penuria di gol in attacco fosse così grave non era pronosticabile. Il rischio è che questo possa diventare un vero problema andando avanti. I centravanti rossoblu non segnano, 1 solo gol in 6 partite, realizzato da Palacio, quello con la media gol sulla carta peggiore tra i tre davanti. Palacio è sempre stato fondamentale per i rossoblu al di là dei gol, serve ora invece un finalizzatore.

A finalizzare le azioni ci dovrebbero pensare Destro e Santander, ma i due attaccanti sono stati finora inefficaci. Destro ha segnato il gol salvezza contro la Lazio, ma è a digiuno da allora. Un gol potrebbe aiutare l’attaccante ascolano a sbloccarsi e magari a rilanciare verso l’alto le proprie quotazioni. Santander invece non sembra vedere più la porta, tira poco e difficilmente in porta, solo 1,7 tiri a partita, troppi pochi per essere incisivi. Se il Bologna vuole ricominciare a macinare punti deve per forza armare nuovamente i propri cannoni offensivi.