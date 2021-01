Stadio – Assalto decisivo rossoblù a Nkoulou

Dipendesse da Nicolas Nkoulou, il camerunense sarebbe felice di tornare a lavorare con Sinisa Mihajlovic.

Ma dall’altra parte c’è un Cairo che vuole guadagnare il più possibile dalla sua cessione, nonostante il contratto in scadenza a giugno. A Casteldebole però la sensazione è che la coppia Bigon-Sabatini vogliano mettere a disposizione del tecnico serbo un profilo giovane e plasmabile dallo stesso Sinisa. La trattativa per Denswil al Bruges è in stato avanzato, come testimonia anche la mancata convocazione dell’olandese, ma il reparto arretrato rossoblù presenta varie defezioni al momento, e ciò aumenta la priorità di aggiungere qualcosa. Dal canto suo, Nkoulou ha tolto dal profilo Instagram la dicitura “Nkoulou player of Torino”, il che porta a pensare che la sua avventura ai granata sia agli sgoccioli. Non solo il Bologna, ma il centrale ex Marsiglia e Lione è stato contattato anche da una squadra di Premier League e da due squadre francesi. Ecco perchè i felsinei si sta guardando intorno, alla ricerca di un giocatore che però non arrivi in prestito, ma possa crescere e aiutare i rossoblù e Mihajlovic, sempre costretto a inventarsi una squadra più affidabile possibile anche in difesa.

Fonte-Stadio