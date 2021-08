Stadio – Arnautovic ha tutto quello che mancava al Bologna

Il Bologna ha ora un vero numero nove

Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio, l'attaccante ha tutte quelle caratteristiche che mancavano al Bologna. In particolare ha i gol di rapina che possono sparigliare le carte. Arnautovic ha segnato due gol nelle prime due partite ufficiali e basti pensare che Palacio non aveva mai segnato due gol consecutivi in 132 partite, così come Santander in 64. Per trovare una punta in grado di segnare due gol in rapida successione bisogna tornare a Mattia Destro: nel 2016 contro Sampdoria (5ª giornata) e Inter (6ª) e nel 2017 contro Atalanta (33ª) eUdinese (34ª).