Stadio apre così sul derby: “I belli addormentati”

E’ ancora la difesa il problema del Bologna, uscito sconfitto nel derby col Sassuolo nonostante tre gol segnati.

Il Corriere dello Sport Stadio oggi apre in prima pagina con il titolo ‘I belli addormentati’, sono infatti bastati tredici minuti nella ripresa al Sassuolo per ribaltare da tre a uno a tre a quattro: ‘Bologna padrone per un’ora, poi il buio’. Alla squadra di Mihajlovic non basta il doppio vantaggio, i soliti errori difensivi lasciano strada alla rimonta dei neroverdi: ‘Il Bologna fa e disfa”, si legge nelle pagine interne. “Mi rode perdere così”, il commento del tecnico serbo.