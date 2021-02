Nikolaj Iliev, ex difensore bulgaro del Bologna, ha dato la sua benedizione al connazionale Antov, neo acquisto rossoblù di cui si parla benissimo.

“Antov è già pronto per la Serie A – assicura Iliev – Dovrà imparare la lingua per riuscire a comunicare al meglio con i compagni, ma so che sarà accolto benissimo”.