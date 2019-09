Stadio – Analisi VAR, il gol di Sansone sembrava regolare

Una partita ottima da parte dei direttori di gara che però lascia qualche dubbio in un’occasione importantissima. C’è infatti probabilmente un errore nella partita di Massa e del VAR Manganiello. La rete infatti siglata da Sansone, annullata per offside nel primo tempo sembra essere regolare. Da un contrasto tra Soriano e Lerager infatti la palla schizza in area con Sansone, in netta posizione di fuorigioco, che la deposita in rete.

Il problema nasce però sulla paternità dell’assist. Il giocatore del Genoa sembra infatti voler giocare il pallone sul contrasto. Questo renderebbe la posizione dell’attaccante degli emiliani regolare, per tanto pure il gol sarebbe stato da convalidare. Netto invece il penalty assegnato agli ospiti: Schone atterra Soriano dopo essere stato anticipato.