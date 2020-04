Stadio – Allenatori divisi sulla ripartenza della Serie A

Non è sicuramente un tema facile quello della ripartenza. Se da una parte infatti il campionato ha bisogno di ripartire per contenere il danno economico, non si può sottovalutare il fattore sicurezza di tutti gli addetti ai lavori. Un tema ripreso nell’edizione odierna di Stadio, dove si fa il punto sui pareri circa il proseguo della Serie A degli allenatori del campionato.

Al momento la maggioranza dei tecnici del massimo campionato è pronto a riprendere la stagione in corso. Sono infatti 12 gli allenatori che hanno espresso un parere positivo riguardo il ritorno in campo del campionato. Nel dettaglio oltre al tecnico rossoblu Mihajlovic, anche Fonseca, Inzaghi, Pioli, Nicola, Liverani, Gasperini, Juric, De Zerbi, Di Biagio, Zenga e Gattuso, sono d’accordo sulla ripresa delle operazioni. Restano invece le perplessità di Iachini, Ranieri e D’Aversa, mentre Lopez, Gotti e Longo seguono le posizioni dei rispettivi presidenti. Infine ci sono due dei super protagonisti del campionato a non aver ancora preso una posizione a riguardo, vale a dire Sarri e Conti, il cui silenzio comincia a farsi assordante, arrivati in un momento decisivo per la continuazione della stagione 2019-20.