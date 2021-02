Stadio – Alla scoperta di Urbanski

Kacper Urbanski è un talentino classe 2004 che ha giocato nella prima squadra del Lechia Danzica e per tanti addetti ai lavori del calcio polacco ha le potenzialità per diventare il nuovo Zielinski.

Se Urbanski è arrivato a Bologna è merito della serietà e della correttezza del padre che ha mantenuto la parola data a Bigon e Sabatini in estate, rifiutando le forti pressioni di squadre italiane, inglesi e tedesche. La benedizione per il centrocampista polacco è stata data anche da Mihajlovic che si è subito reso conto di quelle che sono le doti di un ragazzo di soli 16 anni. Urbanski ha tecnica, qualità nel palleggio, la gestione della palla e la personalità. In Polonia il campionato era fermo, ma una volta che sarà fisicamente pronto inizierà ad allenarsi quotidianamente con la prima squadra e sarà a disposizione della Primavera per le partite. Nelle giovanili, inoltre, ci sarà anche suo fratello Dominik di 13 anni e c’è chi afferma che abbia le stesse qualità di Kacper.

Fonte: Stadio