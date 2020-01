Stadio – Abbondanza in attacco

E’ un Bologna ricco di opzioni offensive quello messo a disposizione di Sinisa Mihajlovic.

Con l’arrivo di Musa Barrow sono sei i giocatori che possono giocare nei tre posti offensivi del modulo tattico del tecnico serbo. Stadio titola ‘Ecco il Bologna due per tre – in riferimento alle opzioni in attacco – Barrow e Sansone, Palacio e Santander, Orsolini e Skov Olsen, un gioco delle coppie che può portare alla svolta’. Mihajlovic ha dunque ora due alternative per ogni ruolo. Palacio e Santander possono giocare prima punta (ruolo che può ricoprire anche Barrow), il neo arrivato e Sansone si giocheranno la fascia destra, Orsolini e Skov Olsen quella sinistra. E’ grande abbondanza.