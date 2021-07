Stadio – A Zauri è stata tolta la Primavera

In pole c'è l'allenatore dell'under 17 Vigiani, arrivato in semifinale scudetto

La notizia non è ancora ufficiale, ma a meno di ripensamenti clamorosi la decisione è già stata presa. Le aspettative a inizio anno erano di lottare per i playoff, o mettersi subito alle spalle delle prime. Invece i felsinei hanno rischiato la retrocessione, salvandosi all'ultimo. Per sostituire Zauri, la dirigenza rossoblù avrebbe pensato al tecnico dell'Under 17 Luca Vigiani, arrivato con i più giovani in semifinale scudetto, sconfitto poi dal Genoa al termine di una gara estremamente equilibrata.