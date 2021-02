Stadio – A Parma vietato perdere

Il sabato di anticipi non ha sorriso al Bologna. Tantomeno al Parma che, penultimo, vede allontanarsi alcune delle dirette concorrenti. Perchè lo Spezia ha vinto a Sassuolo(scavalcando i rossoblù in classifica) e il Torino ha ripreso l’Atalanta sul 3-3 dopo essere stato in svantaggio per 3-0.

Sono successi pesanti in chiave salvezza, che rendono ancora più delicata la sfida del Tardini: a Parma il Bologna deve fare punti per rimanere agganciato ai risultati delle altre. Anche perchè ora i rossoblù hanno solo quattro squadre dietro, e una vittoria contro i ducali farebbe ritrovare un po’ di serenità a un ambiente che dopo le parole di Sabatini si ritrova deluso, oltre che spaccato a metà. Nelle prossime due trasferte, contro i gialloblù e poi con il Sassuolo(nel mezzo anche il match con il Benevento in casa), che sono anche le più vicine dal punto di vista dei chilometri, non sono ammessi errori e distrazioni. Come ha ammesso ieri lo stesso Sinisa.

Fonte-Stadio