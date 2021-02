Stadio – A Parma scatterà il secondo bonus per Dominguez

Domenica a Parma, Nicolas Dominguez giocherà la sua partita numero 35 con la maglia del Bologna.

Non si tratta di un numero qualsiasi perché a questa cifra è legato il secondo bonus dell’acquisto dell’argentino pari a 1.125.000 che i rossoblù pagheranno al Velez Sarsfield. Il costo del cartellino di Dominguez è di circa 9.5 milioni, di cui 2.25 di bonus, oltre al 25% sulla futura rivendita e il Bologna lo ha messo sotto contratto fino a giugno 2024. Il primo bonus era scattato dopo le prime 15 partite, la scorsa estate dopo il match contro la Fiorentina. Domenica scatterà il secondo bonus, per lui che in queste 34 partite ha trovato un gol e un assist e una continua crescita sia dal punto di vista fisico che di conoscenza del campionato italiano.

Fonte: Stadio