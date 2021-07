Stadio – A Casteldebole oggi ultima seduta: Mihajlovic sceglie il format di Mancini

Il Bologna ha scelto di spezzare l'inizio della preparazione, proprio come ha spesso fatto l'attuale ct azzurro nelle esperienze di club

Una scelta di preparazione in stile Roberto Mancini, decidendo di iniziare presto gli allenamenti, concedendo però anche una lunga pausa per il riposo. I rossoblù si sono ritrovati martedì e andando avanti nelle sedute è comparso sempre più il pallone. Presenti anche i due nuovi acquisti, Van Hooijdonk e Bonifazi, all'appello mancano solo i nazionali, oltre che Mbaye, Barrow e Juwara. Il gruppo si ripopolerà vistosamente alla partenza per il ritiro il 14 luglio. Mancherà Tomiyasu, impegnato nelle olimpiadi con il Giappone, oltre che Skov Olsen, ancora in nazionale per l'Europeo e al quale sarà concesso successivamente un periodo di vacanza, così come a Dominguez, ancora in Copa America. Da valutare le condizioni Aaron Hickey, reduce dall'operazione a entrambe le spalle.