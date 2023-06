Stadio – 54 punti come nella stagione 1963/64: quante coincidenze col passato

Un'altra storia, un altro tempo, probabilmente un'altra Italia. Da Segni a Saragat come presidente della Repubblica fino al Bologna sopra tutte le altre. Ventidue vittorie, due sconfitte, soltanto diciotto reti subite. Una corazzata capace di imporsi sulle milanesi, e sulle altre conoscenze come Bari, Modena, SPAL, Messina, Mantova, Catania e Vicenza. Bologna e Inter conclusero il campionato con lo stesso punteggio di 54 punti e ci fu uno spareggio per sancire i futuri campioni d'Italia: 2-0 dei rossoblù e Dall'Ara e dintoni in estasi. Un po' come quello che ci sarà fra Spezia e Verona per la retrocessione – e a quei tempi lo spareggio salvezza fu fra Modena e Sampdoria, con i doriani condannati a retrocedere in Serie B proprio come quest'anno. Ciliegina finale? Quell'anno l'Inter disputò e vinse la Coppa dei Campioni contro il Real Madrid. Sabato i nerazzurri affronteranno il Manchester City...