Stadi aperti, c’è una speranza. Spadafora: “1000 persone per gli eventi all’aperto”

Si apre una piccola grande speranza per far rientrare le persone allo stadio. A partire dalle semifinali del torneo di tennis di Roma potranno assistere fino a mille spettatori per eventi sportivi all’aperto, un preludio, forse, alla riapertura degli stadi. Lo conferma il ministro allo sport Vincenzo Spadafora:

“Il torneo di Roma di tennis avrà mille spettatori a partire dalle semifinali – si legge su Calcio e Finanza – In tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e rispetteranno le regole, quindi distanziamento, mascherine e prenotazione del posto, potranno assistere mille persone”.