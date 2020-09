Stadi aperti, Bfc-Parma con mille persone ad invito

Primi segnali di riapertura degli stadi, almeno in Emilia Romagna.

Il presidente Stefano Bonaccini ha aperto gli impianti calcistici a mille persone nel weekend del via della Serie A, mentre il 28 settembre toccherà al Bologna ospitare la prima gara casalinga della stagione. Di fronte il Parma e il club rossoblù ha studiato una strategia sulle modalità di ingresso dei mille. Con un numero ancora esiguo di persone che possono entrare, il Bologna ha scelto una strategia ad invito indirizzata a chi ha combattuto in prima linea il Covid, quindi medici, paramedici e rappresentanti delle forze dell’ordine. Come riporta il Carlino, per rimettere in modo la macchina della biglietteria per i tifosi si attendono numeri più consistenti.