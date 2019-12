Squalificato Medel: col Milan gioca Svanberg

Ieri il Bologna ha ottenuto una grande vittoria a Napoli in rimonta: 3 punti che, oltre a migliorare notevolmente la classifica, danno morale. I rossoblu devono però già pensare alla prossima gara: dopo il match di Coppa Italia mercoledì sera in trasferta contro l’Udinese, domenica sera sarà la volta del Milan. Al Dall’Ara contro i rossoneri – dove Mihajlovic spera di essere in panchina – non ci sarà Medel: il centrocampista cileno era infatti diffidato, e ieri al San Paolo ha incassato l’ennesima ammonizione.

Il tecnico serbo deve quindi scegliere il suo sostituto. Con Schouten ancora non ritenuto all’altezza e Soriano fermo ai box, tutto lascia pensare che la sostituzione sarà la stessa di ieri sera: dovrebbe essere Svanberg a prendere il suo posto. Con l’inserimento del centrocampista svedese, Dzemaili scalerà in mediana con Poli ed il numero 32 occuperà invece il ruolo di trequartista alle spalle della prima punta.