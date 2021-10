Ronzulli: “Udine campo maledetto. Skov-Orso? Bologna incartato in quel ruolo”

"Un segnale importante da parte dell'allenatore mantenere questo assetto per migliorare diverse cose che non sono andate bene quest'anno: mette una pezza sulla fascia sinistra e garantisce maggiore copertura a centrocampo, permettendo a Hickey e Dominguez di dividersi i compiti in quella zona del campo, e risolve anche il ballottaggio sulla fascia destra, escludendo sia Orsolini che Skov Olsen; è proprio per questo non può essere considerata una soluzione definitiva perché un giocatore decisivo come Orsolini non si può sacrificare per sempre. 3412 che probabilmente verrà riproposto a Udine, ma non sappiamo se sarà definitivo ".