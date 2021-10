Bazzani: “Napoli, la squadra più forte. Rigori? Il secondo è leggero”

In collegamento telefonico alla trasmissione Sporttoday, su èTvrete7, Fabio Bazzani, ex attaccante di Samp e Lazio, ha parlato del Bologna Fc. Queste le sue parole:

"Il rigore causato da Mbaye è veramente leggero, ma a prescindere dagli episodi il Napoli ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato e il Bologna ieri avrebbe potuto far poco, al netto dell'atteggiamento rinunciatario in campo. Peccato per le assenze di Arnautovic e Soumaoro, avrebbero cambiato l'approccio alla gara. Il Milan non è nella condizione del Napoli e lo abbiamo visto la settimana scorsa, quando anche in 9 li abbiamo messi in difficoltà."