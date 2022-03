Martini: “L’assenza di Belinelli sarà importante ma non decisiva. Vedo la Virtus favorita”

Intervenuto in diretta in esclusiva per la trasmissione Sportoday su èTvRete7, Roberto Martini, noto giornalista di basket, ha parlato del derby tra Fortitudo e Virtus a Bologna:

"Non è una bella notizia per la Virtus, già quando è uscito nell'ultima partita per il suo modo di toccarsi non c'erano buone sensazioni, poi è un giocatore della sua età e gli infortuni ti rendono esposto a ricadute. Ma non è un assenza pesante perché la Virtus ha una rosa profondissima e Belinelli non era in ottima forma; anche nella gara d'andata la sua prestazione non fu all'altezza".