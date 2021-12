Baccolini: “Uno come Arnautovic mancava dai tempi di Di Vaio. Santander fuori dai piani”

Le parole di Luca Baccolini, giornalista di Repubblica, in collegamento a Sportoday su E'Tv-Rete7, riguardo la prossima partita e il Bologna in generale:

"Senza Arnautovic cambia tutto: lui è il centravanti che il Bologna ha cercato per molto tempo, è dai tempi di Di Vaio che non abbiamo un punto di riferimento così centrale; sarebbe una tragedia non averlo, appunto perché non c'è un vice Arnautovic. Sarà un Bologna diverso."