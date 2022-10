Marchini: “Piazza fin troppo paziente, ma Motta è l’ultimo che dovrebbe pagare”

Intervenuto a Sportoday su E'Tv Rete 7, il collega Gianmarco Marchini del Resto del Carlino ha espresso la sua opinione sulla delicata situazione in casa rossoblù alla vigilia del match con la Sampdoria . Giocano quartultima contro ultima:

"Il cambio allenatore ha prodotto zero punti e zero gol fatti - le sue parole - Ieri c'è stato un faccia a faccia molto duro tra una delegazione dei tifosi, squadra e dirigenti, poi c'è la classifica che fa paura e la Samp che arriva disperata e fresca di un cambio allenatore con Stankovic che ha sempre fatto della cattiveria agonistica la sua forza. Insomma, non si poteva arrivare con una situazione peggiore".