Fuochi: “Motta ha bisogno di tempo. Virtus? Ci sarà emozione”

"Sta finendo la pazienza, ma l'ultimo arrivato mi sembra il meno colpevole. Motta ha bisogno di tempo, ha fatto due partite, non belle, ma sono solo quindici giorni di lavoro. Serve un po' di pazienza. Bisognerebbe poter assistere a questi confronti sennò si racconta per via indiretta e spifferi. Mi asterrei dal commento, sono messe in scena scontate. Il tifo chiede rendimento a muso duro ai giocatori, i quali a volte sono remissivi e a volte più aggressivi".