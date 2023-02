Fuochi: “La Virtus punta alla Coppa Italia. Bologna? Troppe assenze in attacco”

"La Virtus punta forte sulla Coppa Italia, anche se lo diranno in pochi - le sue parole - La finale sembra quella annunciata con Milano ma non esiste torneo come la Coppa Italia in cui gli annunci vengono smentiti. Tra l'altro nella parte di tabellone della Virtus ci sono le due squadre che possono diventare sorpresa come Reyer e Tortona. Il primo ostacolo è Venezia che ha appena cambiato allenatore e ha tutto per fare una buona stagione. Il cambio di panchina può muovere un click. Poi la minaccia vera è Tortona in caso di semifinale, ricordandosi tra l'altro la batosta della Coppa Italia dell'anno scorso".