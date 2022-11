Fuochi: “La Virtus deve navigare attorno al 50% di vittorie. Bologna? Servirebbe un big dal mercato”

"Boicottaggio dei Mondiali? Non si riesce a credere al boicottaggio del giorno prima - le sue parole - I giornalisti del Guardian hanno fatto una inchiesta mesi fa sui morti tra gli operai del Qatar, sono migliaia e migliaia e tutti o quasi vengono dal continente indiano. E' chiaro che tutto si muove per soldi, il calcio mondiale va in Qatar fuori stagione e fuori orario, in luoghi dove sono seriamente messi in discussione i diritti civili. Siamo al medioevo e ci si poteva accorgere prima della situazione. Si poteva rinunciare, si poteva bocciare la candidatura ma dieci anni fa quella candidatura fu accettata".