Vicari: “Napoli non sia un fastidio, vale come Lecce e Monza. Serve dare il 101%”

"Il Bologna deve cominciare a fare punti, ma non è una cosa automatica - il suo commento - Questa squadra non sta pensando disperatamente da mesi a fare punti. Ovviamente il Bologna dipende da Marko Arnautovic, che garantisce sempre, non sarà mai un problema, non è lui che deve dimostrare di dover dare di più ad ogni allenamento. Lecce e Monza? Non si possono lasciare perdere partite come quella di Napoli se giochi in Serie A, è una trasferta che viene vista come un fastidio ma l'anno scorso ha salvato lo Spezia e Thiago Motta. Il Bologna deve andare a Napoli e interpretare la partita come interpreterà le partite con Lecce e Monza. Non ci possiamo permettere distinzioni".