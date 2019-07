Sportitalia – Bologna su Gabbiadini

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Bologna avrebbe fatto un primo tentativo per cercare di aggiungere alla propria rosa l’attaccante Manolo Gabbiadini.

Per il giocatore attualmente in forza alla Sampdoria, sarebbe un ritorno sotto le Due Torri, dove ha già giocato nella stagione 2012-13. Il ragazzo è sbarcato a Genova lo scorso gennaio, portato in blu cerchiato proprio da Walter Sabatini, ora direttore dell’area tecnica rossoblu.

La notizia è stata ribattuta anche da Alfredo Pedullà.