Sport Week – Le squadre di calcio come quadri, il Bologna è…

Arrivato a Bologna lo scorso gennaio, Mihajlovic ha trasformato il Bologna, guidandolo ad una salvezza che sembrava ormai un miraggio. Oggi il serbo ha altri problemi a cui pensare, ma il suo credo rimane, portato avanti da tutti i suoi assistenti. La mentalità è infatti il punto forte rossoblu. Una squadra che aggredisce gli avversari, costringendo loro alle corde. Dunque 4-2-3-1, con un attacco leggero, Palacio dovrebbe essere il titolare in avanti, ma con i centravanti Destro e Santander pronti ad entrare. Alle spalle del trenza Orslini, Sansone e Soriano, con Skov Olsen che scalpita.

A centrocampo servirà qualche innesto per dare il cambio a Dzemaili e Poli, coppia affidabile, ma che difficilmente riuscirà a reggere il peso di tutto il reparto. Kingsley è la sorpresa, in attesa del recupero di Schouten. In difesa il Bologna alza il muro con 4 giocatori oltre il metro e 85: Dijks, Tomiyasu, Denswil e Danilo, davanti a Skorupski. Occhio al giapponese rossoblu, il ragazzo sa giocare a calcio e ha già conquistato il tifo emiliano. Da registrare però ancora alcuni automatismi, 11 gol subiti in 4 amichevoli sono un segnale poco incoraggiante per iniziare la stagione.