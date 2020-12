Italiano: “Il Bologna ha qualità, potevamo anche perderla. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno”

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita, Vincenzo Italiano ha commentato così la partita del suo Spezia contro il Bologna, tra il rammarico per non averla vinta e il sollievo per non averla persa allo scadere:

“Il Bologna l’ha ripresa grazie alle sue qualità, i rossoblù si sono inventati un gol da centrocampo e un rigore al novantesimo che poteva portarci via una vittoria che sembrava scontata solo a pochi minuti dal termine. Questa è la Serie A, fino al ’95 le partite non sono mai chiuse. Cercavamo una reazione dopo Crotone, e sicuramente c’è stata. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno dopo il rigore sbagliato, ci teniamo stretti il punto e l’ottima prestazione”.