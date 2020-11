Cantile(Primocanale): “Sorpreso dallo Spezia, sulla partita di domani…”

Intervenuto a Sportoday, il collega di Primocanale Matteo Cantile ha parlato della situazione in casa Spezia alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Bologna:

“Partita che distrae e poco utile. Si rischia di fare una brutta figura, ci sarà molto turnover e la squadra sarà stravolta. Credo giocherà Luca Mora a centrocampo, cosi come Bartolomei. In attacco avrà una chance Piccoli. Dietro potrebbe esordire Ismajli che è stato preso per fare il titolare a inizio campionato, possibile avvicendamento in porta”.