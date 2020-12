Spezia-Bologna, per la prima volta in A

Prima divisione, Serie C, Serie B e questa sera Serie A. Spezia e Bologna si sono trovate di fronte in quasi tutte le categorie del calcio italiano. In Liguria i precedenti sono otto, con un bilancio, a sfavore dei rossoblù, con due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte.

I primi confronti tra le due compagini risalgono addirittura agli anni ’20, quando entrambe militavano nell’allora massima serie del calcio italiano, la Prima Divisione. L’ultima sfida al Picco è datata 21 novembre 2014 e terminò 1-1 con le reti di Cacia e Piccolo. Prima di allora solamente un’altra volta Spezia e Bologna avevano pareggiato e bisogna ritornare addirittura allo 0-0 della stagione 1923/24. La prima vittoria rossoblù contro lo Spezia al Picco fu nel 1994 per 3-1, la seconda e ultima, nel 2007 per 0-2.