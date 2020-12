Spezia-Bologna: le statistiche, i liguri finalizzano meglio…

Lo Spezia finora ha realizzato 15 gol subendone 23 contro i 16 segnati e 22 subiti dal Bologna, con 11,2 tiri a partita che portano al 12,2% di finalizzazione, contro i 14 dei rossoblù con una percentuale di finalizzazione del 9,1%.

I liguri concedono agli avversari 10,8 tiri per partita, subendo gol il 19,3% delle volte. Di contro la truppa di Mihajlovic subisce 12,9 tiri a partita, subendo nel 14,1% dei casi la rete dagli avversari. Il capocannoniere da una parte è Nzola con quattro reti segnate, mentre dall’altra è Soriano con cinque gol. Il numero 21 rossoblù è anche il miglior assist-man della sua squadra con quattro assistenze, mentre Ricci con due è il migliore nei bianconeri. Nel Bologna Musa Barrow detiene il record di maggior numero di tiri effettuati (28) e di tiri in porta (13), mentre Nzola e Gyasi si dividono rispettivamente le statistiche, con 15 tiri totali del francese e 7 tiri in porta del ghanese. Infine l’arbitro, Piero Giacomelli, ha arbitrato undici volte i rossoblù, con un bilancio di tre pareggi, sette sconfitte e una sola vittoria