Spezia-Bologna, le probabili formazioni

Spezia e Bologna si affronteranno domani al Picco, nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte pesanti, con molti gol subiti: Crotone in trasferta per i liguri, con 4 gol al passivo, Roma in casa per i rossoblù, ben 5 le reti incassate, tutte in un solo tempo. Ecco le possibili scelte di Vincenzo Italiano e Sinisa Mihajlovic per la partita di domani.

Lo Spezia si schiera con il suo solito 4-3-3, con Provedel in porta, in difesa Ferrer e Bastoni terzini e al centro Terzi con Chabot, anche se i ballottaggi con Erlic e Marchizza sono ancora aperti. A centrocampo sicuri del posto Ricci e Maggiore, già autore di una doppietta in Coppa Italia che ha eliminato il Bologna, mentre Pobega ed Estevez si giocano una maglia. In attacco spazio a Farias, Nzola e Gyasi.

Sinisa Mihajlovic recupera per la sfida del Picco Denswil e Dijks, che tornano entrambi tra i convocati, ma perde Mbaye per infortunio, che starà fuori almeno 40 giorni, oltre a Hickey, positivo al covid. Nel 4-2-3-1, confermato Ravaglia tra i pali, De Silvestri, Danilo e Tomiyasu in difesa con Denswil che potrebbe stringere i denti e giocare a sinistra, in mancanza di alternative. A centrocampo ci sarà la coppia che ha fatto meglio contro la Roma, quindi Medel e Dominguez, complice anche l’assenza di Schouten. In attacco, confermato ancora Sansone nel tridente con Soriano e Barrow, alle spalle di Palacio unica punta.

Spezia(4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Farias, Nzola, Gyasi.

Bologna(4-2-3-1): Ravaglia, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Medel, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.