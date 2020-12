Spezia-Bologna, le probabili formazioni del Carlino

C’è grande curiosità verso le scelte di Sinisa Mihajlovic a La Spezia, con un Bologna azzoppatto dalle assenze soprattutto in difesa e attacco. Davanti i tre di prima squadra sono solo Palacio, Vignato e Barrow, dietro, con Denswil e Dijks rientrati ma ancora non pronti per giocare, potrebbe toccare a Paz centrale con Tomiyasu terzino sinistro.

Spezia (4-3-3): Provedel, Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano,

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Medel, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.