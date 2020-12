Novità in porta per Mihajlovic, gioca Da Costa e non Ravaglia, confermate le indiscrezioni della vigilia in difesa con Paz centrale e Tomiyasu terzino sinistro. Tante novità per Italiano che lascia fuori Pobega.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa, De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Medel, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

Spezia (4-3-3): Provedel, Ferrer, Erlic, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Maggiore; Gyasi, Nzola, Agudelo. All. Italiano.