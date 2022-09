Spezia-Bologna, la moviola: non c’era la punizione del 2-1

Il Bologna pareggia a La Spezia e può recriminare sulla punizione del due a uno, quella dell'autogol di Schouten. E' simulazione di Holm sul contrasto con Dominguez, Giua ci casca e il Var non può intervenire in queste situazioni. Non c'è invece il rigore chiesto dallo Spezia per tocco di braccio di Barrow, perché il primo a colpire con la mano è proprio Holm in contrasto.