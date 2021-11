Spezia – Bologna, informazioni sulla trasferta

Info per la prossima trasferta al Picco di La Spezia

Lo ha fatto riprendendo un comunicato direttamente dalla società bianconera: Lo Spezia Calcio comunica, in relazione a #SpeziaBFC del 14° turno in programma domenica 28 alle ore 15, che apre oggi la vendita dei biglietti di Curva Piscina Settore Ospiti al costo di 20 euro presso i punti vendita Vivaticket autorizzati oppure online. I residenti in provincia di Bologna non potranno acquistare tagliandi per i settori: Curva Piscina Locali, Curva Ferrovia e Gradinata.