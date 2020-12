Spezia-Bologna, i convocati

Uomini contati per Sinisa Mihajlovic, soprattutto in attacco. Di prima squadra restano solo Vignato, Barrow e Palacio, che dovrebbero giocare, a rimpolpare l’organico i giovani Rabbi, Vergani e Pagliuca. Due rientri importanti in difesa con Dijks e Denswil di nuovo tra i convocati.

Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia.

Difensori: Calabresi, Denswil, De Silvestri, Dijks, Danilo, Paz, Tomiyasu, Khailoti (68)

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Medel, Poli, Soriano, Svanberg

Attaccanti: Barrow, Pagliuca (44), Palacio, Rabbi (19), Vergani (63), Vignato.